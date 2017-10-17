ЕБРР представил новых кандидатов в набсовет Нафтогаза

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) передал Украине перечень новых независимых кандидатов в наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украины. Об этом президент ЕБРР Сума Чакрабарти сообщил в интервью Голосу Америки.

"Мы предоставили правительству перечень возможных кандидатур. Это лица, которые, по нашему мнению, являются заинтересованными и смогут сформировать новый совет как можно быстрее. Мы сейчас ждем ответа правительства", - сообщил Чакрабарти.

Увольнение независимых членов наблюдательного совета Нафтогаза в сентябре этого года вызвало беспокойство международных экспертов и чиновников, добавил он.

Глава ЕБРР отметил необходимость понять причины отставки независимых членов совета. По мнению Чакрабарти, это решение могло быть связано с разочарованием в процессе приема решений, недостаточной прозрачностью коммерческой дисциплины, которая может создавать неравные условия для партнеров Нафтогаза.

Важным фактором могло стать опасения того, что требование подавать электронные декларации наравне с госслужащими предусматривает уголовную ответственность за любые ошибки.

"Это - общая проблема во многих странах, где мы проводим свою деятельность. Достаточно часто в некоторых культурах, если ты делаешь ошибку, ты боишься преследований. Это - ключевой вопрос: мы должны его решить. Это не только для Украины, но важный вопрос везде. Это в культуре, которая происходит из старого коммунистического способа действия. Это значит, что люди не захотят принимать решения, потому что, если они сделают ошибку - а в жизни ошибки случаются, - они будут наказаны", - сказал Чакрабарти.

5 октября независимые члены наблюдательного совета Нафтогаза Пол Ворвик и Маркус Ричардс официально завершили работу в компании.

19 сентября 2017 г. Ворвик и Ричардс заявили о своей отставке. Ее причиной они назвали отсутствие поддержки реформы корпоративного управления со стороны правительства.

В начале сентября о намерении уйти в отставку по той же причине заявил независимый член набсовета Нафтогаза Чарльз Проктор.

До этого, в впреле 2017 г. с должности ушла Юлия Ковалив, которая была представителем государства.