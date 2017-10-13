Rothschild S.p.A. (Милан, Италия) выиграл тендер НАК "Нафтогаз Украины" на предоставление инвестиционно-банковских услуг при отделении деятельности по транспортировке газа ("анбандлинг") и привлечении партнера к управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины.

Согласно протоколу раскрытия в системе ProZorro, Rothschild готов предоставить соответствующие услуги за 98 млн грн. В аукционе 12 октября также приняла участие французская Lazard Frères, а TNN LTD (Великобритания) не была допущена к аукциону.

Услуги должны быть оказаны в период до 31 декабря 2020 года.

Rothschild в своем письме, в частности, указывает на наличие в своей команде специалистов, участвовавших в сделках: Snam и Allianz Capital Partners при покупке Gas Connect Austria у OMV за EUR 601 млн; продаже 20% в Трансадриатическом газопроводе за EUR 208 млн между Statoil и Snam; создании СП между Osaka Gas и итальянским оператором газораспределительных систем Erogasmet.

Кроме того, представители Rothschild принимали участие в ряде сделок M&A с участием Snam для выполнения условий Третьего Энергопакета по разделению бизнесов.

Ранее в пресс-службе НАК отмечали, что инвестсоветник должен дать оценку рисков "анбандлинга" и рекомендации по уменьшению их негативного воздействия, создать условия для успешного отбора квалифицированного партнера по управлению ГТС, помочь в структурировании взаимоотношений с основными заинтересованными сторонами (акционерами оператора ГТС и заказчика, кредиторами, органами государственной власти).

Подрядчик должен предоставить помощь в подготовке документов, необходимых для процесса отбора квалифицированного партнера, включая подготовку проекта условий и порядка проведения конкурса и критериев выбора, а также подготовку перечня потенциальных партнеров. Кроме того, перечень его задач включает определение основных коммерческих условий сделки с квалифицированным партнером, структурирование сделки, информационное и другое необходимое сопровождение привлечения партнера.

В то же время министерство энергетики и угольной промышленности из-за объявленного НАК тендера на инвестиционно-банковские услуги при "анбандлинге" и привлечении партнера к управлению ГТС обвинило компанию в перетягивании на себя функций Кабинета министров.

Как сообщалось, в начале апреля 2017 года "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", Snam (Италия) и Eustream (Словакия) подписали меморандум о взаимопонимании в совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии ГТС Украины.

В рамках меморандума компании проведут совместную оценку возможностей использования и усиления ГТС, чтобы сделать ее более эффективной, современной и конкурентоспособной. Реализация этого проекта поможет повысить ликвидность и безопасность поставок на газовом рынке как Украины, так и ЕС, что полностью соответствует стратегии энергетической безопасности ЕС.

При этом вице-президент Европейской комиссии (ЕК) по вопросам энергетического союза Марош Шефчович отмечал, что есть и некоторые другие компании, которые были бы заинтересованы в присоединении к меморандуму.

По мнению главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, Украина должна выйти с конкретным предложением по привлечению европейского партнера к управлению своей газотранспортной системой (ГТС) уже в начале 2018 года.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.