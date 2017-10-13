Grand Capital объявил о запуске арбитражной платформы

Брокер Grand Capital работает на рынке Форекс более 10 лет, и его услугами пользуется большое количество трейдеров со всего мира. Специалисты компании активно работают над совершенствованием торговых условий, предлагаемых трейдерам. Так, проанализировав текущую ситуацию на рынке валют и бинарных опционов, эксперты Grand Capital пришли к выводу, что в этих сферах нужно вводить некоторые изменения.

Представители брокера сообщили, что нужно создать механизм, который будет гарантировать трейдерам безопасность работы на финрынке. Для решения этого вопроса Grand Capital совместно со своим партнером UpTrader запускает арбитражную платформу Serenity Financial, которая будет контролировать трейдеров и брокеров. Данная платформа работает на современных технологиях, включающих и блокчейн.

Финансироваться и работать Serenity Financial будет прозрачно - в этом уверяют специалисты Grand Capital. О том, как будет работать данная платформа, можно узнать на сайте компании.

Новый проект, как стало известно, уже поддержали некоторые брокерские компании, в числе которых и ветеран рынка Форекс - Rannforex.

