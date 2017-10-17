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СевГОК за 9 мес. снизил выпуск окатышей на 16,1%
07:21 17.10.2017 |
Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.) в январе-сентябре 2017 года сократил производство товарных окатышей на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 5,567 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в отрасли, за девять месяцев выпуск концентрата снизился на 7,3% - до 8,425 млн тонн.
В сентябре СевГОК произвел 738 тыс. тонн окатышей, 905 тыс. тонн концентрата, тогда как в августе - 644 тыс. тонн окатышей, 988 тыс. тонн концентрата.
Как сообщалось, СевГОК в 2016 году увеличил производство товарных окатышей на 15,5% по сравнению с 2015 годом - до 8,882 млн тонн, но снизил концентрата на 11,5% - до 11,637 млн тонн.
СевГОК - крупнейшее в Европе горнодобывающее предприятие с законченным циклом подготовки доменного сырья - железорудного концентрата с содержанием железа 66% и окатышей с содержанием железа 62,3% и 63%.
Добывающий комплекс предприятия состоит из Первомайского карьера с производительностью 26 млн тонн сырой руды в год и Анновский карьер с производительностью сырой руды 10 млн тонн руды в год.
Перерабатывающий комплекс состоит из дробильных фабрик №№1-3 обогатительных фабрик №№1,2 и двух цехов по производству окатышей.
СевГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).
Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".
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