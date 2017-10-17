ИнГОК за 9 мес. сократил производство концентрата на 14%

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.) в январе-августе 2017 года сократил производство товарного железорудного концентрата на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 7,625 млн тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в отрасли, в сентябре ИнГОК произвел 698 тыс. тонн концентрата, тогда как в предыдущем месяце - 836 тыс. тонн.

Как сообщалось, по итогам 2016 года ИнГОК сократил производство товарного железорудного концентрата на 1,3% по сравнению с 2015 годом - до 10,587 млн тонн.

Предприятие специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два вида железорудного концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%.

Производственная мощность - 14 млн тонн железорудного концентрата в год.

ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк, 71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".