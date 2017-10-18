ПАО "Славянские обои - КФТБ" (ранее - Корюковская фабрика технических бумаг, Черниговская обл.), крупнейший украинский производитель обоев, в январе-сентябре сократила их выпуск на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 20,99 млн усл. кусков.

Согласно статистическим данным ассоциации "Укрпапир", таким образом, по итогам девяти месяцев фабрика немного замедлила темп падения выпуска продукции к аналогичному периоду прошлого года (в январе-августе он составлял почти 11%).

С учетом производственных показателей, в денежном выражении объем товарной продукции предприятия сократился на 5,6%, до 825,33 млн грн.

По данным ассоциации, в целом за этот период производство обоев в Украине сохранилось на уровне прошлого года, составив 51,16 млн усл. кусков.

При этом в сентябре производство обоев в стране выросло на 3,1% к сентябрю-2016, но сократилось на 8,8% к августу текущего года, до 6,83 млн усл. кусков.

"Славянские обои - КФТБ" выпускает бумажные гофрированные, моющиеся, дуплексные, акриловые, виниловые обои, на флизелиновой основе, обои горячего тиснения, производит более 2500 дизайнов продукции.

Как сообщалось, в 2016 году фабрика сократила выпуск обоев на 27,3% по сравнению с 2015 годом - до 28,53 млн усл. кусков. В денежном выражении объем производства снизился на 23,4% до 1,08 млрд грн.

Ранее около двух третей производимой продукции КФТБ поставляла в Россию (до введения торговых ограничений на продукцию из Украины), продукция также поставляется в страны СНГ и Европы.