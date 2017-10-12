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"Энергоатом" переходит на 4-хлетнее планирование ремонтов блоков АЭС - Насалик
17:01 12.10.2017 |
Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" переходит на четырехлетнее планирование ремонтных кампаний блоков атомных электростанций (АЭС), что позволит прогнозировать ее выработку на более длительный срок, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
"Мы составили четырехлетнюю программу "ремонтной площадки", что дает возможность уже сегодня предусматривать, сколько будет генерироваться компанией в 2019 и 2020-м годах", - сказал он в ходе заседания НКРЭКУ в Киеве в четверг.
Как сообщалось, "Энергоатом" в 2016 году снизил производство электроэнергии на 7,6% (на 6 млрд 656,7 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом - до 81 млрд 183,5 млн кВт-ч.
По итогам 2016 года общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 1427,43 суток против 1109,15 суток в 2015-м.
В январе-августе 2017 года производство электроэнергии электростанциями НАЭК возросло на 13,4% (на 6 млрд 889,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 58 млрд 458,7 млн кВт-ч.
По итогам января-августа 2017 года общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 711,54 суток против 1056,3 суток за восемь месяцев прошлого года.
"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.
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