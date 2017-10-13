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ПФТС определила находящуюся в свободном обращении долю акций индексной корзины на 4-й квартал 2017
16:12 13.10.2017 |
Фондовая биржа ПФТС определила находящуюся в свободном обращении долю акций индексной корзины на октябрь-декабрь 2017 года.
Об этом говорится в сообщении ПФТС, передают Українські Новини.
"В соответствии с п. 6.4 правил расчета индекса ПФТС, решением председателя правления фондовой биржи ПФТС (с учетом рекомендаций Индексного комитета) утверждены новые размеры free float для базы расчета индекса ПФТС на 4-й квартал 2017 года", - говорится в сообщении.
Размер free float для действующей базы расчета индекса ПФТС с 17 октября составит: "Центрэнерго" - 21,71%, "Мотор Сич" - 20,00%, "Донбассэнерго" - 14,14%, "Укрнефть" - 8,00%, "Укртелеком" - 7,14%, Крюковский вагоностроительный завод - 5,00%, "Райффайзен Банк Аваль" - 1,72%.
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