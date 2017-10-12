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FreshForex дарит подарки в честь своего 13-го дня рождения
16:39 12.10.2017 |
Брокер FreshForex празднует свой 13-й день рождения. С 2004 года в компании было много взлетом и достижений и все это было возможным благодаря поддержке клиентов FreshForex. В знак благодарности брокер дарит трейдерам денежный подарок.
Так, компания предлагает принять участие в особой акции и выиграть 5 долларов тем, кто поздравит FreshForex с днем рождения в соцсетях (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер) или же на любом сайте, связанном с Форекс. Для участия в конкурсе нужно отправить соответствующую заявку специалистам компании и прикрепить к заявке ссылку на поздравление, оставленное на страничке в соцсетях или Форекс-ресурсах.
Представители FreshForex сообщили, что призовой фонд акции составляет 1 тыс. долларов. Воспользоваться выгодным предложением брокера можно до 13.10.17 включительно. Деньги, полученные в рамках праздничной акции, можно вывести со счета или же использовать в торговых операциях.
Ознакомиться более детально с условиями получения акционных 5 долларов можно на сайте компании или задать интересующие вопросы специалистам службы поддержки FreshForex.
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