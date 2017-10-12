Финансовые новости
- |
- 12.10.17
- |
- 17:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
"Ашан Ритейл Украина" продала 20% акций сети "Фуршет"
12:18 12.10.2017 |
"Ашан Ритейл Украина", входящая в состав французской группы Auchan Group и оперирующая сетью гипермаркетов "Ашан" в Украине, продала принадлежащий ей 20%-ный пакет акций в украинской сети супермаркетов "Фуршет" инвестиционной компании VI2 Partners.
"Подобное решение коррелирует с глобальной стратегией "Ашан Ритейл Украина", предусматривающей развитие мультиформатности под единой маркой-вывеской. Недавний выкуп магазинов "Караван", которые постепенно перейдут под марку "Ашан", прямое тому доказательство", - сообщила пресс-служба "Ашан Ритейл Украина" в четверг.
Сумму сделки стороны не разглашают.
Auchan и украинская группа ритейла "Фуршет" подписали соглашение о партнерстве в 2007 году.
Соглашение, кроме прочего, предусматривало приобретение компанией Auchan 20% акций "Фуршета".
На момент сделки "Фуршет" являлся второй по величине розничной сетью в Украине, оперирующей 58 супермаркетами с одноименным брендом.
Сеть супермаркетов "Фуршет" по состоянию на 12 октября 2017 года состоит из 81 магазина во всех регионах Украины.
Как сообщалось, в июне 2017 года "Ашан Ритейл Украина" сообщила о подписании соглашения с украинским дистрибьютором "Караван" о выкупе его активов – 9 гипермаркетов в Украине, в которых занято 3,3 тыс. работников.
Общая площадь гипермаркетов "Караван" составляет 58 тыс. кв. м.
"Ашан Ритейл" входит в состав Auchan Holding, не котируется на бирже и объединяет семейных акционеров и сотрудников. Auchan Holding представлен в 17 странах и состоит из трех предприятий: "Ашан Ритейл", объединяющая во всех странах существующие каналы продаж продовольственных товаров (гипермаркеты, супермаркеты и е-коммерция); "Иммошан" (Immochan) и Оней Банк (Oney Banque).
Количество торговых точек компании в мире составляет более 3,7 тыс.
Группа Auchan создана в 1961 году. В 2016 году выручка Auchan Holding выросла на 0,7% – до EUR52,8 млрд, а чистая прибыль – на 18,2%, до EUR0,82 млрд.
В Украине управление гипермаркетами "Ашан" осуществляется через ООО "Ашан Украина Гипермаркет" (Киев), которое было создано в 2007 году. Первый гипермаркет "Ашан" в Украине был открыт в конце марта 2008 года, сейчас сеть насчитывает 11 гипермаркетов в Украине: шесть - в Киеве, по одному - в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), Запорожье, Львове, Сокольниках (Львовская обл.) и Фонтанке (Одесская обл.). Штат сотрудников превышает 3,6 тыс. чел.
Сеть "Караван" в Украине с октября 2003 года развивали Сергей Хрипков и Андрей Гордиенко. В настоящее время сетью управляет ООО "Группа ритейла Украины" ("ГРУ", Киев), которая согласно госреестру принадлежит кипрской "Ронгейт Холдингс Лимитед", конечным бенефициарным собственником которой указан киприот Симеон Симеон.
Чистый доход "ГРУ" в 2015 году составил 3 млрд 301,69 млн грн, чистая прибыль – 14,27 млн грн, данные за 2016 год пока отсутствуют.
Международная финансовая корпорация (IFC), член Группы Всемирного банка, в начале июня сообщила о предоставлении 400 млн грн восьмилетнего кредита "Ашан Ритейл", чтобы поддержать ее долгосрочную инвестиционную программу в Украине.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинский бизнес третий квартал подряд улучшает ожидания по оживлению деловой активности - НБУ
|Новый уровень венгерского конфликта: кто стоит за требованиями об отделении Закарпатья
|НБУ разрешил небанковским финучреждениям выводить валюту за рубеж
|Поможет ли Путин арабам защититься от нефтяного экспорта США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Энергоатом" переходит на 4-хлетнее планирование ремонтов блоков АЭС - Насалик
|FreshForex дарит подарки в честь своего 13-го дня рождения
|Кипрские владельцы ЮГОК снизили свои доли в капитале в 4 раза
|"Ашан Ритейл Украина" продала 20% акций сети "Фуршет"
|OTP Group отказалась от покупки Проминвестбанка
|"Электросталь" за 9 мес. нарастила производство литой заготовки более чем на треть
Это интересно
|Полностью беспроводные наушники Bose SoundSport Free стоят почти на 100 долларов больше Apple AirPods
|Киберразведка Израиля более двух лет назад обнаружила, что софт Касперского содержит лазейки для кибершпионажа
|Google заплатила $7,2 миллиарда Apple и Android-производителям за свое поисковое поле
|Появилась первая христианская криптовалюта Christ coin
|Microsoft и General Electric будут повышать эффективность работы ветряных электростанций
|Муха в унитазе: за что дали Нобеля по экономике
|Хакеры использовали облачные сервисы Amazon для скрытого майнинга биткоина