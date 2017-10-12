OTP Group отказалась от покупки Проминвестбанка

OTP Group больше не интересует покупка украинской "дочки" российского Внешэкономбанка поскольку этот банк "не генерирует бизнес". Об этом журналистам сказал глава совета директоров и CEO OTP Bank Шандор Чани.

Банкир заявил, что Проминвестбанк не соответствовал портфелю группы OTP.

"Нам не нужен банк, который находится в летаргическом сне, - рассказал глава OTP Group во время встречи с украинской прессой. - Наш украинский бизнес (кроме банка это еще и КУА ОТП Капитал и лизинговая компания ОТП Лизинг) сам генерирует несколько сотен миллионов долларов в год, нам нет необходимости покупать актив, который увешан неработающими кредитами, пусть у него и есть хорошая инфраструктура".

На днях стало известно, что Проминвестбанк увеличил уставный капитал на 10,3 млрд грн до 50,92 млрд грн.

Заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова в сентябре говорила, что есть заинтересованные покупатели на Проминвестбанк, которые в данный момент проводят оценку дью дилиджанс банка. Однако они пока не подавали документы регулятору.

Проминвестбанк основан в 1992 году. На 1 июля по размеру активов банк занимал 13 место (21,6 млрд грн) среди 88 действующих банков по классификации НБУ.