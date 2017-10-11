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Брокер ХМ приглашает на семинары Форекс в Латинской Америке
17:02 11.10.2017 |
В следующем месяце брокер ХМ намерен посетить Латинскую Америку и провести бесплатные семинары Форекс сразу в трех городах: Мехико и Монтеррей (Мексика), Богота (Колумбия). Компания решила снова посетить Латинскую Америку с образовательными мероприятиями ввиду того, что трейдинг становится все более популярным в этом регионе и трейдеры хотят получать новые знания для прибыльной торговли.
Как сообщили представители брокера ХМ, материал в рамках семинаров представят специалисты академии трейдинга Academia de Mercados. Семинары будут посвящены техническим индикаторам Форекс и помогут трейдерам лучше разобраться с теханализом.
В компании ХМ отметили, что полученная в рамках семинаров информация научит трейдеров определять точки входа/выхода из финрынка и эффективно управлять рисками. Также эксперты академии расскажут, как разработать свою торговую стратегию и зачем нужно следовать системному подходу в онлайн-торговле.
Зарегистрироваться в предстоящих семинарах можно на сайте брокера ХМ. Там же можно ознакомиться детально с тематикой этих мероприятий.
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