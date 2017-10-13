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Суд расторг договор между НГЗ и ФГИ об аренде причалов Николаевского морпорта
07:29 13.10.2017 |
Хозяйственный суд Николаевской области расторг договор, заключенный ранее между Николаевским глиноземным заводом и Фондом государственного имущества, об аренде причалов Николаевского морского торгового порта.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.
"Хозяйственный суд расторг договор аренды причалов Николаевского глиноземного завода с Фондом госимущества Украины", - говорится в нем.
Согласно сообщению, соответствующий иск в суд подала Николаевская областная прокуратура.
В сообщении отмечается, что суд расторг договор аренды из-за неэффективного и монопольного использования причалов, что, в свою очередь, препятствовало развитию предприятий, занимающихся перевалкой грузов морским транспортом.
Как сообщали Українські Новини, в апреле Николаевская областная государственная администрация заявила, что выступает за изучения вопроса выполнения инвестиционных обязательств.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом Николаевский глиноземный завод (НГЗ) увеличил выпуск глинозема на 2%, или на 29 тыс. тонн до 1,51 млн тонн.
НГЗ контролируется холдингом Олега Дерипаски "РусАл" ("Русский алюминий"), который входит в тройку крупнейших производителей алюминия в мире.
Предприятие является единственным производителем глинозема в Украине, использующегося для производства алюминия.
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