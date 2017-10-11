ОПЗ и блокпакеты трех энергокомпаний в декабре вновь выставят на продажу

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в декабре 2017 года в очередной раз осуществить попытку продажи 99,6% акций Одесского припортового завода (ОПЗ), а также повторную попытку продажи 25%-ных государственных пакетов акций «Одессаоблэнерго», «Сумыоблэнерго» и «Донбассэнерго».

Соответствующие изменения внесены в план-график выставления объектов на продажу в 2017 году приказом Фонда госимущества от 5 октября, который опубликован в газете «Ведомости приватизации».

Согласно сообщению, в октябре, в случае одобрения правительством, Фонд госимущества также запланировал продажу 99,9% акций «Днепровской ТЭЦ», в ноябре - 99,8% акций «Херсонской ТЭЦ» и 68% акций «Запорожского алюминиевого комбината».

Как сообщал УНИАН, в середине сентября исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров отмечал, что повторная приватизация ОПЗ может состояться весной 2018 года.

В декабре 2016 года провалилась третья по счету попытка приватизировать 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой 5,16 млрд грн. Предприятие имеет около 193 млн долл. признанной международным арбитражем задолженности перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и более 1,5 млрд грн - перед «Нафтогазом Украины».

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южное, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по производству азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приемке, охлаждению и перегрузке аммиака.

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 млн грн, что на 24,8% больше, чем в 2015 году. В то же время, сумма поступлений составляет чуть больше 1% от запланированных 17 млрд грн в бюджете страны на 2016 год.

В 2017 году также запланировано получить от приватизации госпредприятий 17 млрд грн.