ГФС утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2018

Государственная фискальная служба увеличила реестр крупных налогоплательщиков в 2018 году на 82 до 2 594 предприятий.

Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, передают Українські Новини.

Реестр утвержден приказом ГФС от 26 сентября №632.

В него на 2018 год вошли 2 594 компании.

Среди них: "Укргаздобыча", "Нефтегаз" "Табачная компания "Прилуки", "Укрнефть", "Джей Ти Интернешинил Украина", "Philip Morris Украина", "Энергоатом", "Укртрансгаз", "Энергорынок", Приватбанк, "Укртатнефть", "Укрзализныця", "Киевстар", "Карлзберг Украина", "Центрэнерго", ряд компаний ДТЭК и другие.

В 2017 году в реестр входят 2 512 компаний, в 2016 входила 1 751 компания.

Количество крупных налогоплательщиков в 2015 году составляло 1 978 предприятий, в 2014 году - 2 131, в 2013 году - 1 480 предприятий, в 2012 году - 1 382 предприятия, в 2011 году составляло 1 146 предприятий.

Как сообщали Українські Новини, в июне стало известно, что ГФС инициирует изменение критериев при отборе крупных налогоплательщиков.

В случае принятия соответствующих изменений крупных налогоплательщиков останется порядка 900 компаний.

С 1 января 2017 года, согласно изменениям в Налоговый кодекс, внесенных законом от 21 декабря 2016 года (№1797-VIII), крупным налогоплательщиком считается юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины, с объемом дохода выше 1 млрд гривен за последние 4 квартала.

Также крупным считается такой налогоплательщик, чья общая сумма платежей, уплаченная в госбюджет за такой же период, превышает 20 млн гривен.