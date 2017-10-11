Финансовые новости
- |
- 11.10.17
- |
- 22:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ГФС утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2018
10:09 11.10.2017 |
Государственная фискальная служба увеличила реестр крупных налогоплательщиков в 2018 году на 82 до 2 594 предприятий.
Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, передают Українські Новини.
Реестр утвержден приказом ГФС от 26 сентября №632.
В него на 2018 год вошли 2 594 компании.
Среди них: "Укргаздобыча", "Нефтегаз" "Табачная компания "Прилуки", "Укрнефть", "Джей Ти Интернешинил Украина", "Philip Morris Украина", "Энергоатом", "Укртрансгаз", "Энергорынок", Приватбанк, "Укртатнефть", "Укрзализныця", "Киевстар", "Карлзберг Украина", "Центрэнерго", ряд компаний ДТЭК и другие.
В 2017 году в реестр входят 2 512 компаний, в 2016 входила 1 751 компания.
Количество крупных налогоплательщиков в 2015 году составляло 1 978 предприятий, в 2014 году - 2 131, в 2013 году - 1 480 предприятий, в 2012 году - 1 382 предприятия, в 2011 году составляло 1 146 предприятий.
Как сообщали Українські Новини, в июне стало известно, что ГФС инициирует изменение критериев при отборе крупных налогоплательщиков.
В случае принятия соответствующих изменений крупных налогоплательщиков останется порядка 900 компаний.
С 1 января 2017 года, согласно изменениям в Налоговый кодекс, внесенных законом от 21 декабря 2016 года (№1797-VIII), крупным налогоплательщиком считается юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины, с объемом дохода выше 1 млрд гривен за последние 4 квартала.
Также крупным считается такой налогоплательщик, чья общая сумма платежей, уплаченная в госбюджет за такой же период, превышает 20 млн гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Удар по Вилкулу: Как Рабинович расколол остатки "Оппоблока" в Днипре
|Порошенко исключил возможность референдума по Крыму
|"Нафтогаз" націлився на закордонні активи "Газпрому"
|Почему США и Турция обречены на дружбу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Брокер ХМ приглашает на семинары Форекс в Латинской Америке
|ОПЗ и блокпакеты трех энергокомпаний в декабре вновь выставят на продажу
|АМКУ разрешил турецкой Beta увеличить долю в ООО "Миропласт" до контрольной
|ГФС утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2018
С 1 января 2017 года, согласно изменениям в Налоговый кодекс, внесенных законом от 21 декабря 2016 года (№1797-VIII), крупным налогоплательщиком считается юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины, с объемом дохода выше 1 млрд гривен за последние 4 квартала.
|ДТЭК выставил оферту на покупку акций "ДТЭК Днипроэнерго" по 488,1 грн/штука
|ИнстаФорекс приглашает принять участие в конкурсе "Miss Insta Asia — 2018"
|Генпрокуратура подозревает "Приват" в махинациях с транзитом мазута
Подозрение ГПУ заключается в том, что после анализа данных Единой автоматизированной информационной системы Государственной таможенной службы следователями было установлено, что транзит белорусского мазута через Одесский порт осуществлялся партиями, большими, чем максимальная грузоподъемность судов, которые принимали этот продукт
Это интересно
|Появилась первая христианская криптовалюта Christ coin
|Microsoft и General Electric будут повышать эффективность работы ветряных электростанций
|Муха в унитазе: за что дали Нобеля по экономике
|Хакеры использовали облачные сервисы Amazon для скрытого майнинга биткоина
|Как работать, когда болеет ребенок
|Платежные данные будут храниться в браузере наподобие паролей
|Смартфон BlackBerry Motion с аккумулятором в 4000 мА·ч и защитой от воды оценили в 460 долларов