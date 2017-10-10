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ИнстаФорекс приглашает принять участие в конкурсе "Miss Insta Asia — 2018"
17:20 10.10.2017 |
Брокер InstaForex приглашает поучаствовать в особом конкурсе красоты - «Miss Insta Asia - 2018». Регистрация в данном мероприятии продлится до 01.09.2018. Отметим, что компания организовывает это мероприятие уже не первый год и оно пользуется большой популярностью.
Призовой фонд конкурса красоты установлен в размере 45 тысяч долларов. Как сообщили в InstaForex, победительница получит в качестве приза 20 тысяч долларов, вознаграждение за 2-е место составит 10 тысяч долларов, за 3-е - 5 тысяч долларов. Помимо этого призы (по 5 тысяч долларов) получат и победительницы двух номинаций - Forex Lady и Insta Choice.
Чтобы принять участие в конкурсе красоты, необходимо заполнить специальную регистрационную форму, прикрепить к ней личные фото и рассказать о себе и своих увлечениях. К регистрации допускаются девушки старше 18-ти лет.
Победители, как отметили представители ИнстаФорекс, будут определены путем голосования, которое будет проходить на официальном портале конкурса. Результаты голосования станут известны спустя 2 недели после завершения конкурса. Награждение победительниц пройдет в рамках финвыставки ShowFx World.
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