Финансовые новости
- |
- 10.10.17
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Генпрокуратура подозревает "Приват" в махинациях с транзитом мазута
12:26 10.10.2017 |
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по подозрению ПАО «Эксимнефтепродукт» в махинациях с транзитом мазута белорусского производства через Одесский морской торговый порт. Об этом говорится в определениях Шевченковского райсуда Киева, обнародованных в госреестре 5 октября.
Подозрение ГПУ заключается в том, что после анализа данных Единой автоматизированной информационной системы Государственной таможенной службы следователями было установлено, что транзит белорусского мазута через Одесский порт осуществлялся партиями, большими, чем максимальная грузоподъемность судов, которые принимали этот продукт. Это по мнению ГПУ, дает основания предполагать, что часть транзитного мазута, возможно, была реализована на внутреннем рынке без уплаты налогов.
«Проведенным анализом систем таможенного контроля ГФС установлено, что в течение 2017 г. должностные лица ПАО «Эксимнефтепродукт» из Одесского морского торгового порта документально совершили отправку мазута морскими судами сверх их максимальной грузоподъемности, что дает основание считать, что товар (мазут в режиме транзит, - enkorr) частично, вероятно, не был вывезен с таможенной территории, а был реализован должностными лицами «Эксимнефтепродукта» в розничной торговле за наличные средства на территории Украины, что повлекло неуплату налогов в особо крупных размерах», - говорится в документе.
Расследование было начато в середине июня этого года. В рамках этого дела следователи ГПУ просили у следственного судьи доступ к звонкам, СМС и другим данным по номерам мобильных телефонов руководства других структур из орбиты группы «Приват» - «Синтез Ойл», «Одессанефтепродукт», «Черноморский топливный терминал», - которые предоставляют «Эксимнефтепродукту» услуги по перевалке нефтепродуктов. Суд отказал ГПУ в получении такого доступа, посчитав аргументы следствия неубедительными.
По данным enkorr, проект транзитной перевалки белорусского мазута и прочих нефтепродуктов на мощностях «Эксимнефтепродукта» с середины 2016 г. осуществляет компания «Сокар Трейдинг». Трейдер отмечал плохие инвестиционные условия, связанные с высокими ставками портовых тарифов и сборов, а также с произволом таможни.
Как сообщал enkorr, за 8 месяцев 2017 г. транзит мазута увеличился на 32% до 288,2 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Что Киев выигрывает от ссор Эрдогана с Брюсселем, Вашингтоном и Москвой
ТОП-НОВОСТИ
|Детская болезнь правизны. Поможет ли националистический маневр амбициям Садового
|Украинцы будут отдыхать три дня подряд по случаю Дня защитника
|В Украине возобновился интерес к «чистой» энергетике
|Морковка для Москвы: купит ли Эр-Рияд российские С-400?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ИнстаФорекс приглашает принять участие в конкурсе "Miss Insta Asia — 2018"
|Генпрокуратура подозревает "Приват" в махинациях с транзитом мазута
Подозрение ГПУ заключается в том, что после анализа данных Единой автоматизированной информационной системы Государственной таможенной службы следователями было установлено, что транзит белорусского мазута через Одесский порт осуществлялся партиями, большими, чем максимальная грузоподъемность судов, которые принимали этот продукт
|"Роснефть" подписала 10-летний контракт с владельцем "Прикарпатзападтранса"
Напомним, в декабре 2015 г. Антимонопольный комитет Украины разрешил швейцарской International Trading Partners AG (Швейцария) купить акции компании «Юго-Западное акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов», в состав которого входит украинский участок нефтепродуктопровода, который управляется компанией «Прикарпатзападтранс».
|ОГХК повысила цену поставляемого ЗТМК титанового сырья при его закупках на аукционе
|Проминвестбанк увеличил уставный капитал на 25,4%
|Специалисты RoboForex подготовили новые вебинары для трейдеров Форекс
Это интересно
|Google Home найдёт затерявшийся в доме смартфон
|Новой машиной Бэтмена станет концептуальный суперкар Mercedes-AMG
|Голосовой помощник Alexa позволяет частично управлять автомобилями Nissan
|Airbus подтверждает намерение в будущем году приступить к летным испытаниям воздушного такси CityAirbus
|В Samsung изобретено рулевое колесо со встроенными дисплеями
|Близ Дубая хотят построить прототип марсианской колонии за $140 миллионов
|Toyota построила спорткар с «механическим» «автоматом»