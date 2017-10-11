Beta Kimyasal Maddeler Yatirim A.S. (Beta, Стамбул) может увеличить свою долю в ООО "Миропласт" (Днепр), крупном производителе ПВХ-профиля, с 24,9% до контрольной, сообщил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в понедельник.

"Предоставлено разрешение АО "Бета Кимйасал Мадделер Ятирим Аноним Ширкети" на приобретение доли в уставном капитале ООО "Миропласт", обеспечивающей превышение 50% голосов в высшем органе управления этого общества", - говорится в релизе ведомства.

Согласно Единому госреестру юридических лиц, "Бета Кимйасал" владеет 24,9% ООО "Миропласт" (вклад в уставный капитал - 3,5 млн грн).

"Миропласт" - крупный производитель ПВХ-профиля, окон и дверей под брендами WDS, Galaxy и Olimpia. Компания имеет свои представительства в России, Белоруссии, Молдове, Казахстане и Сербии.

Компания в 2016 году увеличила выручку на 11,9% - до 632,74 млн грн, сократив чистую прибыль в 2,2 раза - до 0,43 млн грн.

Согласно госреестру, совладельцами ООО, уставный капитал которого составляет 14,123 млн грн, выступают также его директор Эрверди Эмре Хади и Озкан Мехмет Айдин - по 12,51%, ООО "Капитал-Прогрес" и венчурный фонд "Альтус-Индастриал" под управлением КУА "Альтус Ассетс Активитис" (оба - Днепр) - по 24,995%.

В соответствии с данными Торговой палаты Стамбула, Beta была зарегистрирована в январе 2006 года, тогда как "Миропласт" - в марте того же года. Капитал турецкой компании составляет 1,6 млн турецких лир. Согласно этим данным, в совет директоров Beta входят Мустафа Башер (Mustafa Baser), Хасан Башер (Hasan Baser) и Ахмет Таякиси (Ahmet Tayakisi).

М.Башер в 2012 году презентовал в Днепре завод по производству оконной и дверной фурнитуры стоимостью EUR25 млн как представитель компании-инвестора. Он также с долями 24,99% и 24,89% является совладельцем соответственно компаний "Аксор Индастри" и "ЮД К" (обе - Днепр), которые, согласно сайту "Аксор Индастри", входят в одну группу с "Миропластом".

В свою очередь А.Таякиси принадлежит 9,99% в "Аксор Индастри", а Х.Башер является директором "ЮД К" с долей 0,1%.

В обоих этих компаниях венчурному фонду "Альтус-Индастриал" принадлежат миноритарные пакеты в размере 10-12%, а О.М.Айдину - соответственно 2,52% и 0,12%, а крупнейшими акционерами выступают кипрские компании: в "Аксор Индастри" - "Фунама Холдингз Лимитед" с 49,99%, а в "ЮД К" - "Однарма Холдингз Лимитед" с 39,8%.

Компания "Аксор Индастри" создана в 2011 году и производит оконно-дверную фурнитуру. Ее выручка в минувшем году выросла на 10,9% - до 235,37 млн грн, а чистая прибыль сократилась в 2,8 раза - до 8,15 млн грн.

ООО "ЮД К", зарегистрированное в 2007 году, является крупным производителем изделий из автоклавного газобетона. Предприятие в 2016 году увеличило чистый доход на 18,1% - до 195,88 млн грн. сократив чистый убыток в 7 раз - до 5,64 млн грн.