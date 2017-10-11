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ДТЭК выставил оферту на покупку акций "ДТЭК Днипроэнерго" по 488,1 грн/штука
07:22 11.10.2017 |
ДТЭК выставил оферту на покупку акций ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" у миноритарных акционеров по 488,14 грн за одну штуку.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, информация об оферте получена от ООО "ДТЭК Пауэр Трейд" 9 октября 2017 года.
Эта цена является самой высокой, по которой мажоритарии покупали акции этой энергокомпании в предыдущие 12 месяцев.
Согласно требованиям закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО", после концентрации каким-либо лицом или группой аффилированных лиц, доминирующего пакета акций, миноритарии имеют право на выкуп их акций по указанной цене.
Как сообщалось, СКМ на приватизационном конкурсе купила 25% акций ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" за 728,236 млн грн.
"ДТЭК Днипроэнерго", одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины, владеет и эксплуатирует 25 энергоблоков на Приднепровской, Криворожской и Запорожской ТЭС суммарной установленной мощностью 8,185 ГВт. "ДТЭК" владеет 72,9% акций "Днипроэнерго".
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