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Специалисты RoboForex подготовили новые вебинары для трейдеров Форекс
16:25 09.10.2017 |
Для результативной работы на Форекс трейдерам важно быть в курсе всех важных событий финрынка и иметь определенный набор знаний о том, как вести торговлю. С этой целью брокер RoboForex регулярно проводит для своих клиентов бесплатные образовательные вебинары.
Так, в предстоящие пять дней специалисты компании расскажут о кросс-курсах швейцарской, японской и британской валют. Также трейдерам будет представлен обзор рынка Форекс с помощью уровней Мюррея и стратегии «Прайс Экшен». Помимо этого, как стало известно, специалисты RoboForex подготовили аналитический обзор торговых стратегий «Экстра» и «Торговый хаос».
Эксперты брокера отмечают, что онлайн-семинары, которые предлагает своим клиентам «РобоФорекс», ориентированы не только на начинающих трейдеров, но и на опытных участников финрынка. Чтобы прослушать лекции профессиональных преподавателей и трейдеров, достаточно иметь лишь выход в интернет, компьютер и наушники или колонки. Зарегистрироваться в любом понравившемся вебинаре можно на сайте брокера в соответствующем разделе. Любые вопросы касательно образовательных мероприятий трейдеры могут задать сотрудникам службы поддержки RoboForex.
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