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НБУ исключил БТА Банк из перечня участвующих в выведении неплатежеспособных банков с рынка
14:40 09.10.2017 |
Национальный банк исключил БТА Банк (Киев) из перечня предварительно квалифицированных лиц, которые могут участвовать в выведении неплатежеспособных банков с рынка.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка, передают Українські Новини.
БТА Банк был включен в указанный перечень первым среди банков 2 сентября 2016 года в качестве принимающего банка.
15 сентября банк был исключен из данного перечня.
Включение в данный перечень позволяет физическому или юридическому лицу участвовать в конкурсе Фонда гарантирования вкладов физических лиц на выведение неплатежеспособных банков с рынка с ускорением процесса.
Как сообщали Українські Новини, с 29 декабря 2015 года НБУ начал прием документов для квалификации потенциальных инвесторов, принимающих участие в выведении неплатежеспособных банков с рынка.
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