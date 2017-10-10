Российская компания «Роснефть» заключила контракт на экспорт от 30 до 50 млн тонн дизельного топлива с компанией ITC Industry Trading Company SA (Швейцария), аффилированной с International Trading Partners (Швейцария) - владельцем нефтепродуктопровода «Прикарпатзападтранс». Об этом сообщает издание «ЛигаБизнесИнформ» со ссылкой на данные в системе раскрытия корпоративной информации компаниями РФ.

Период поставки нефтепродуктов рассчитан на 10 лет с 1 января 2018 года с возможностью поставки переходящих объемов до 30 июня 2028 года включительно. «Роснефть» будет поставлять ITC Industry Trading Company от 3 до 5 млн тонн в год дизельного топлива Евро c содержанием серы до 10 ppm.

Ранее «ЛигаБизнесИнформ» сообщала, что с 2017 года швейцарская ITC Industry Trading Company SA стала крупным экспортером нефтепродуктов «Роснефти». В феврале этого года Роснефть начала экспортировать часть нефтепродуктов через ITC Industry Trading. По состоянию на 25 августа 2017 г., через швейцарского трейдера «Роснефть» поставила различное топливо на сумму около $300 млн. Речь идет о дизельном топливе, мазуте, сжиженном газе, этилене и других видах нефтепродуктов.

Согласно швейцарскому реестру юридических лиц, членом совета директоров ITC Industry Trading Company SA является гражданин Германии Анатолий Шефер, проживающий в Швейцарии. Ему также принадлежит International Trading Partners AG.

По данным реестра юридических лиц Министерства юстиции Украины, Анатолий Шефер является конечным бенефициарным собственником ООО «Прикарпатзападтранс». Непосредственно ему принадлежит 1% компании, остальные 99% - его компании International Trading Partners.

Напомним, в декабре 2015 г. Антимонопольный комитет Украины разрешил швейцарской International Trading Partners AG (Швейцария) купить акции компании «Юго-Западное акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов», в состав которого входит украинский участок нефтепродуктопровода, который управляется компанией «Прикарпатзападтранс». Спустя полгода маршрут возобновил работу, в январе-сентябре 2017 г. прокачка составила 974 тыс. т (26,4% рынка). Контрактодержателем является Proton Energy Group S.A. (Швейцария). Крупнейшими получателями продукта в Украине являются: «Анвитрейд», WOG, «Глуско Украина», «Элемент», ОККО.