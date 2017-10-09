Национальный банк заявляет, что Приватбанк должен выставить на продажу непрофильные для себя активы: горнолыжный курорт "Буковель" (Ивано-Франковская область), здание телеканала "1+1" в Киеве и самолеты авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Об этом в эфире "Радио Вести" 7 октября сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.

По словам Рожковой, в 2016 году при докапитализации, Приватбанк принял на баланс непрофильные активы: горнолыжный курорт "Буковель", стадион "Днепр Арена", помещения телеканала "1+1", самолеты, объекты недвижимости.





"В прошлом году при выполнении первого этапа докапитализации часть активов была взята на баланс банка в счет погашения кредитной задолженности. Среди них - "Буковель", объекты недвижимости и самолеты МАУ", - сообщила замглавы НБУ.

Рожкова отметила, что все эти активы - непрофильные для банка, и он не способен ими управлять эффективно.

После их оценки и инвентаризации банк, скорее всего, как считает Рожкова, примет решение о продаже.

"Буковель" - один из самых сложных активов, который, де-факто, не подчиняется менеджменту банка. Именно поэтому его нужно продавать. У банка нет ни людей, ни компетенции, чтобы им управлять", - отметила Рожкова.

Продажа таких активов может быть проведена на площадках ProZorro или СЕТАМ.

В то же время Рожкова сообщила, что ни сама авиакомпания МАУ, ни акции крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" не являлись залогами по кредитам.

Как сообщали Українські Новини, в июле бывший руководитель Приватбанка Александр Шлапак заявил, что банку принадлежит 1/3 курорта "Буковель".

В 2016 году "Буковель" был принят на баланс банка как залоговая ипотека стоимостью 11 млрд гривен.

В сентябре Печерский районный суд Киева арестовал здание завода "Биола" (Днипро), здание в Киеве, которое арендует телерадиокомпания "Студия 1+1", а также самолет Boeing по делу хищения средств из Приватбанка.