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Завершилось строительство Бескидского тоннеля
10:48 07.10.2017 |
ЗАО БА Интербудмонтаж Украина завершило строительство Бескидского тоннеля, сообщает ЦТС со ссылкой на компанию.
Предприятие выполняло основные строительные работы, то есть пробивало тоннель, бетонировало его, обустраивало гидроизоляцию.
Ранее Укрзализніця сообщила, что Интербудмонтаж должен завершить свою часть работ 6 ноября.
За подразделениями УЗ остается обустройство земляного полотна на подходах к новому тоннелю, укладка верхнего строения пути, монтаж линии электропередачи и связи. Полный комплекс работ планируется завершить 25 мая 2018 года, сообщали в УЗ.
Новый двухпутный тоннель будет пропускать до 100 пар поездов в сутки со скоростью 60-70 км/час. Действующий однопутный тоннель может максимум пропустить 47 поездов в сутки на скорости 15-40 км/час.
Бескидский тоннель построен в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс, кроме того его слабая пропускная способность накладывает ограничения на весь международный транспортный коридор. Бескидский тоннель - единственный одноколейный участок на всей длине V Критского коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест-Любляна-Будапешт-Братислава-Ужгород-Львов).
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