АMarkets рассказал о самых успешных портфелях RoboX в сентябре

Брокер Аmarkets представил обзор пяти самых успешных по результатам сентября портфелей в сервисе RoboX. Так, представители компании сообщили, что на первом месте оказался портфель Opal 2133 с доходностью 94,03% при депозите 200 долларов. За месяц по этому портфелю было заключено 24 сделки, из которых максимально прибыльными были сделки по доллар/луни, евро/луни и евро/фунт.

На втором месте, как отметили в Аmarkets, портфель Emerald 2112 с доходностью 71% и депозитом 200 долларов. За месяц по этому портфелю было заключено 22 сделки, по которым максимальную прибыль принесли пары евро/фунт, евро/иена и доллар/луни.

На третьем месте портфель Emerald 1213 с доходностью 57,63% (депозит 400 долларов). Сделок за отчетный период было заключено 10, велась агрессивная торговля по паре доллар/луни.

Как сообщили в Аmarkets, на четвертом месте оказался портфель Emerald 432 с доходностью 52,91% по 36 сделкам. Большая часть прибыльных сделок была заключена по паре доллар/луни.

Закрывает ТОП5 портфель Onyx 1116 с доходностью 52,46% и депозитом 600 долларов. По этому портфелю за месяц было заключено 25 сделок. Максимальную прибыль принесли операции с парами фунт/иена и евро/луни.