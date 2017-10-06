Финансовые новости
- |
- 06.10.17
- |
- 18:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
АMarkets рассказал о самых успешных портфелях RoboX в сентябре
14:37 06.10.2017 |
Брокер Аmarkets представил обзор пяти самых успешных по результатам сентября портфелей в сервисе RoboX. Так, представители компании сообщили, что на первом месте оказался портфель Opal 2133 с доходностью 94,03% при депозите 200 долларов. За месяц по этому портфелю было заключено 24 сделки, из которых максимально прибыльными были сделки по доллар/луни, евро/луни и евро/фунт.
На втором месте, как отметили в Аmarkets, портфель Emerald 2112 с доходностью 71% и депозитом 200 долларов. За месяц по этому портфелю было заключено 22 сделки, по которым максимальную прибыль принесли пары евро/фунт, евро/иена и доллар/луни.
На третьем месте портфель Emerald 1213 с доходностью 57,63% (депозит 400 долларов). Сделок за отчетный период было заключено 10, велась агрессивная торговля по паре доллар/луни.
Как сообщили в Аmarkets, на четвертом месте оказался портфель Emerald 432 с доходностью 52,91% по 36 сделкам. Большая часть прибыльных сделок была заключена по паре доллар/луни.
Закрывает ТОП5 портфель Onyx 1116 с доходностью 52,46% и депозитом 600 долларов. По этому портфелю за месяц было заключено 25 сделок. Максимальную прибыль принесли операции с парами фунт/иена и евро/луни.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Военное присутствие РФ на Донбассе не вызывает сомнений, нет необходимости предоставлять доказательства США - Волкер
|Порошенко: Законопроект по восстановлению суверенитета Украины на Донбассе ключевым провозглашает мирный, политико-дипломатический путь
Закон хоть и регламентирует детально военный аспект нашей борьбы, ключевым провозглашает мирный, политико-дипломатический путь. (…) Закон усилит нашу позицию в борьбе за освобождение заложников и в вопросе возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе.
|Возможность выполнения закона по "особому статусу" ОРДЛО обусловлена рядом требований к РФ - Порошенко
|Рада на год продлила закон об особом местном самоуправлении ОРДЛО, но заработает оно после вывода войск РФ с Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Электросталь" за 8 мес. нарастила производство литой заготовки почти на четверть
|АMarkets рассказал о самых успешных портфелях RoboX в сентябре
|Суд арестовал счета ТД "Щедро"
|Полиция задержала директора Укргазвыдобутка за добычу с приостановленной лицензией
|"Евраз-ДМЗ" за 9 мес. сократил выпуск проката на 21% из-за ремонтов во II квартале
|Fort Financial Services: Не упустите возможность торговать на FLEX-счетах с узкими спредами
Это интересно
|Представлены смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL
|В России мошенники зарабатывали на продаже сувенирных биткойнов
|3 недооцененных навыка, которые помогут в карьере
|Samsung показала шлем виртуальной реальности с поддержкой Windows Mixed Reality
|Искусственный интеллект Google глупее первоклашки, но в два раза умнее Apple Siri
|Испанский суд решил выдать русского «спам-короля» властям США
|Volkswagen передумал продавать Ducati