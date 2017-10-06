Шевченковский районный суд Киева арестовал ряд счетов торгового дома "Щедро" в ОТП Банке по подозрению в махинациях.

Об этом говорится в соответствующем решении суда, обнародованном 5 октября, передают Українські Новини.

В ходе расследования было установлено, что директор ООО "Ойл Компани" (ЕГРПОУ 38999828), основатель и фактический собственник компании, действуя по сговору, документально оформил ничтожные сделки по приобретению сельскохозяйственной продукции у ООО "Аграрная компания "Зерновые традиции", ООО "Агропорт-Юг", ООО "Сервисакт-Групп" и у ООО "Мир Ойл Групп" по цепочке поставок от ФГ "Пустомитовское", которые в свою очередь зарегистрированы на подставных лиц и имеют признаки фиктивности.

При этом указанные лица сформировали налоговый кредит по НДС, умышленно уклонились от уплаты НДС на сумму 4,047 млн гривен.

В данной схеме также были задействованы ряд других компаний с целью прикрытия незаконной деятельности.

Следствием было установлено, что ряд компаний были зарегистрированы на подставных лиц и за денежное вознаграждение использовались для прикрытия незаконной деятельности по отображению "схемного" формирования налогового кредита.

Также согласно анализу поисковой системы "Налоговый блок" Государственной фискальной службы было установлено, что должностные лица ряда компаний осуществляли безосновательное формирование налогового кредита и валовых расходов для ООО "ТД "Щедро".

Таким образом, суд постановил арестовать счета ТД "Щедро": №26007050011937 (код валюты 980), №26002050010825 (код валюты 980), №26043050000816 (код валюты 980), №26002050006903 (код валюты 643), №26001000536736 (код валюты 980), №26057050003843 (код валюты 840), №26005050005031 (код валюты 840), №26004050005957 (код валюты 978), №26056050003190 (код валюты 978), №26002050025832 (код валюты 980), №26007050002474 (код валюты 980), открытых в ПАО "ОТП Банк".

Суд также запретил распоряжаться средствами на вышеуказанных счетах за исключением уплаты налогов и других платежей по выплате зарплаты, алиментов.

Банк обязан предоставить следователю выписки по вышеуказанным счетам.

Как сообщали Українські Новини, согласно реестру юридических лиц основателями ТД "Щедро" являются Андрей Деянов и Виктор Ратушный.

Продукция "Щедро" производится на Харьковском, Львовском жиркомбинате и Запорожском масложиркомбинате.

