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Полиция задержала директора Укргазвыдобутка за добычу с приостановленной лицензией
10:33 06.10.2017 |
Полиция задержала директора ЧАО «Укргазвыдобуток» (входит в Smart Energy) Вадима Мохова по подозрению в совершении уголовного правонарушения в связи с невыполнением требований приказа Государственной службы геологии и недр о приостановке действия спецразрешения на добычу углеводородов в период с 28 июля по 10 августа этого года. Об этом говорится в сообщении Smart Energy.
Уголовное производство в отношении Мохова открыто по заявлению бывшего работника Государственной фискальной службы. Претензии к Мохову заключаются в том, что с 28 июля по 10 августа компания продолжала добычу углеводородов на Островерховском газоконденсатном месторождении в Харьковской области, несмотря на временный запрет Госгеонедр.
Напомним, 1 августа на сайте Госгеонедр был обнародован приказ №332 от 28 августа, которым была остановлена лицензия ЧАО «Укргазвыдобуток». А 10 августа Окружной админсуд Киева остановил действие этого приказа Госгеонедр и разрешил компании работу на Островерховском месторождении.
Smart Energy утверждает, что «Укргазвыдобуток» официально был уведомлен о вышеупомянутом приказе лишь 14 августа.
По информации Smart Energy, задержание Мохова проходило следующим образом: 4 октября следователь и прокурор в обеденное время пришли в офис компании и в отсутствие Вадима Мохова зачитали уведомление о подозрении. На этот момент следователь уже обратился в Харьковский райсуд с ходатайством об аресте Мохова.
Мохов, узнав о посещении офиса представителями правоохранительных органов, неоднократно звонил следователю и оперативным работникам Службы безопасности Украины, пытаясь выяснить порядок своих дальнейших действий. 5 октября Мохов по предварительной договоренности прибыл в райотдел полиции на встречу со следователем, где и был задержан.
Smart Energy расценивает действия правоохранителей как давление на бизнес его акционера Вадима Новинского.
«Задержание Вадима Мохова является частью системного давления власти на бизнес «Смарт-Холдинга» и его акционера, оппозиционного политика Вадима Новинского. У нас есть основания утверждать, что наши газодобывающие активы пребывают в зоне бизнес-интересов конкурентов, которые сейчас близки к действующей власти», - говорится в сообщении.
Справка enkorr
999,64% ЧАО «Укргазвыдобуток» принадлежит компании Smart Energy. Компания основана в 1998 г., ведет разработку Островерховского газоконденсатного месторождения. Срок действия лицензии истекает в октябре 2027 г. Площадь участка - 67,56 кв. км. В 2016 г. компания добыла 111,2 млн куб. м природного газа.
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