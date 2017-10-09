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АрселорМиталл Кривой Рог вложил $150 млн в реконструкцию аглоцеха
07:35 09.10.2017 |
АрселорМиттал Кривой Рог проводит реконструкцию зданий и сооружений комплекса агломашины №5. Работы осуществляются в рамках реализации инвестиционной программы предприятия, которая включает экологическую и техническую модернизации агломерационного цеха №2. Стоимость проекта реконструкции аглоцеха №2 - более $150 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании
"Цель реконструкции агломерационного цеха №2 - уменьшение влияния производства на окружающую среду, снижение показателей по уровню выбросов пыли и газов, повышение технической надежности оборудования, производительности цеха и снижение энергозатрат. Это долгосрочный проект, предусматривающий реконструкцию всего комплекса оборудования агломерационного цеха №2, в котором работают шесть агломашин", - сказано в сообщении.
В ходе реконструкции агломашины №5 планируется установка новых аспирационных систем и замена газоочистки.
Ранее сообщалось, что АрселорМиттал Кривой Рог возглавил рейтинг предприятий-загрязнителей атмосферы, составленный Министерством экологии и природных ресурсов Украины.
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