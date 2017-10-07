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Укрзализныця выиграла суд у Ощадбанка
10:21 07.10.2017 |
Как отмечается, 26 сентября Высший хозсуд удовлетворил кассационную жалобу ПАО "Укрзализныця" в деле №910/1879/17 отменил постановление Киевского апелляционного хозсуда от 10.07.2017 и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 04.04.2017, которым Ощадбанку было отказано в удовлетворении иска к "Укрзализныци" о взыскании 61 млн гривен задолженности по уплате номинальной стоимости облигаций, которые в 2014 году выпустила "Донецкая железная дорога".
Согласно судебным материалам, поручителями "Донецкой железной дороги" по соответствующему выпуску облигаций (на 580 млн гривен) были "Приднепровская железная дорога", "Южная железная дорога", "Юго-Западная железная дорога", "Одесская железная дорога", "Львовская железная дорога".
Как констатировал Ощадбанк в рамках судебного процесса, поскольку ПАО "Укрзализныця" является правопреемником как эмитента, так и поручителей по договору поручительства, то именно ПАО "Украинская железная дорога" должно нести ответственность за ненадлежащее исполнение проспекта эмиссии и договора поручительства.
В то же время Высший хозсуд согласился с выводом суда первой инстанции, что к ПАО "Укрзализныце" пока не перешли обязательства вышеперечисленных предприятий поскольку такой переход происходит с момента внесения записи в Реестр о прекращении юридического лица, тогда как сейчас такая запись в реестре отсутствует.
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