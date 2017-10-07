В сентябре 2017 года пассажиропоток Международного аэропорта "Харьков" составил 79,1 тыс. человек.

Как сообщила пресс-служба DCH, управляющей аэропортом через компанию "Нью Системс АМ", это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года (62,9 тыс. чел.).

"Рост связан, прежде всего, с увеличением частоты рейсов в Варшаву и Тель-Авив, а также новыми сезонными направлениями. Кроме того, мы наблюдаем увеличение загрузки на всех остальных рейсах", - отмечено в сообщении.

По информации пресс-службы, за январь-сентябрь 2017 года суммарный уровень пассажиропотока составил 616,7тыс. человек, что на 39% больше аналогичного периода прошлого года (442,3 тыс. чел.).

Как сообщалось, в 2016 году аэропорт "Харьков" увеличил пассажиропоток на 61% по сравнению с 2015 годом - до 599,7 тыс. чел., что, согласно данным аэропорта, практически соответствует показателю рекордного для него 2013 года (605 тыс. чел.).

В августе 2017 года пассажиропоток аэропорта составил 86,2 тыс. пассажиров, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года (68,8 тыс.чел).

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.