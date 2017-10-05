Укрспирт начинает модернизацию оборудования спиртзаводов

ГП Укрспирт в ближайшее время планирует провести масштабные работы по тестированию, ремонту оборудования и его замене в случае необходимости. Об этом заявил руководитель Укрспирта Юрий Лучечко, сообщает пресс-служба компании.

"Износ основного технологического оборудования на спиртовых заводах составляет более 70%. Из-за объективных факторов (потеря рынков сбыта на оккупированных территориях, обслуживание предприятий, входящих в концерн), предприятие не имеет необходимых объемов финансирования для замены изношенного оборудования на новое, поэтому наиболее вероятный пути развития производства - модернизация существующего оборудования", - отметили в Укрспирте.

В компании планируют обновить технологии, аппаратуру и системы автоматики, максимального используя уже установленное оборудование.

"Комплексное решение этих задач с установлением резервных парогенераторов на альтернативных видах топлива значительно увеличит рентабельность производства", - сказано в сообщении.

Еще одной задачей для компании станет сокращение расходов на водоснабжение, топливо и энергетику. План этих мероприятий будет разработан индивидуально для каждого спиртзавода.

Ранее сообщалось, что Укрспирт начнет экспортировать водку собственного производства в Германию.