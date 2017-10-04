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НБУ решил ликвидировать банк "Гефест"
18:12 03.10.2017 |
Национальный банк решил ликвидировать банк "Гефест" (Киев).
Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передают Українські Новини.
В соответствии с решением правления Национального банка №639-рш от 29 сентября 2017 года исполнительной дирекцией ФГВФЛ принято решение о начале процедуры ликвидации банка "Гефест" и делегировании полномочий ликвидатора банка.
Сообщается, что процедура ликвидации банка продолжится 1 год (со 2 октября текущего года по 1 ноября 2018 года включительно).
Ликвидатором банка назначен Александр Куреной по 1 ноября 2018 года включительно.
Отмечается, что требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете "Голос Украины" объявления о начале процедуры ликвидации и делегировании полномочий ликвидатора банка.
ФГВФЛ заявляет, что удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества банка.
Как сообщали Українські Новини, 1 августа текущего года НБУ признал неплатежеспособным банк "Гефест".
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