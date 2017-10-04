НАБУ подало иск против Укрнафты и Котлас

Национальное антикоррупционное бюро подало иск против ПАО «Укрнафта» и ООО «Котлас» о признании недействительными дополнительных соглашений к договорам купли-продажи сырой нефти, которыми «Укрнафта» предоставляла «Котласу» отсрочку оплаты ресурса. Об этом enkorr сообщила пресс-служба НАБУ.

Речь идет о договорах от 21 мая 2015 г., заключенных по результатам нефтяного аукциона №198, состоявшегося на «Украинской межбанковской валютной бирже». Тогда ООО «Котлас» купило 275,8 тыс. т сырой нефти (17% от годовой добычи «Укрнафты» за 2015 г.). Общая стоимость нефти составила 3,2 млрд грн. В день подписания контрактов по большинству из договоров были заключены допсоглашения об отсрочке оплаты на 7 месяцев, до конца 2015 г.

Лишь в конце июля 2016 г. ПАО «Укрнафта» обратилась в суд с требованием оплатить эту нефть. Согласно материалам судебного разбирательства, долг ООО «Котлас» перед «Укрнафтой» за эту нефть на сегодня составляет 2,7 млрд грн. Суд первой инстанции еще не вынес решения по этому иску «Укрнафты», назначив проведение экспертизы.

НАБУ еще в конце 2015 г. начало расследовать вывод из «Укрнафты» 7,7 млрд грн путем безоплатной передачи нефти на аукционах. В этом году детективы и спецназ НАБУ провел уже два обыска в «Укрнафте» по данному делу. Последний состоялся 26-27 июля.

Кроме того, НАБУ подало второй иск против «Укрнафты» и «Котлас» по поводу сделок, заключенных между компаниями в июле 2015 г. Детали этих сделок пресс-служба НАБУ не разглашает, известно, что в них «Укрнафта» выступала покупателем, а «Котлас» - продавцом.

В то же время в статье «Преступление и наказание по Черчиллю» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн отмечал, что как раз летом 2015 г. помимо безоплатной передачи нефти, «Укрнафта» выдала «Котласу» предоплату в размере 2,7 млрд грн за нефтепродукты с рассрочкой поставки на 3 года.

«В связи с выявленными во время досудебного расследования нарушениями законодательства, НАБУ подано в Хозсуд Киева исковое заявление о признании недействительными сделок, заключенных в июле 2015 г. между «Укрнафтой» как покупателем и «Котлас» как продавцом, и исковое заявление о признании недействительными дополнительных соглашений к сделкам, заключенным между «Укрнафтой» и «Котлас» по результатам аукциона №198 от 20 мая 2015 г. по продаже нефти и газоконденсата», - говорится в ответе НАБУ на запрос enkorr.

НАБУ подал иски в первой половине сентября, их рассмотрение ожидается в начале октября.

Как сообщал enkorr, долг «Укрнафты» по уплате налогов перед государственным бюджетом увеличивается уже 3-й месяц подряд и по состоянию на 1 сентября составляет 13,66 млрд грн. «Укрнафта» эту задолженность не признает и утверждает, что с начала года просроченный налоговый долг не увеличился и по-прежнему составляет 12,2 млрд грн. К этому времени компания оставалась крупнейшим должником по уплате налогов в стране. На нее приходится 20% всего долга перед налоговой.

Напомним, в июле 2015 г. Марк Роллинс позиционировал себя как независимый топ-менеджер, работающий в интересах всех акционеров. Однако на сегодня есть все основания говорить о его лояльности к миноритарным акционерам. Ранее enkorr сообщал, что «Укрнафта» продолжала осуществлять предоплаты за нефтепродукты крупным дебиторам из орбиты группы «Приват» и после вступления Марка Роллинса в должность главы правления компании. Ключевые посты в компании занимают менеджеры, назначение которых не было согласовано с госакционером НАК «Нафтогаз Украины»: за продажи нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа - ключевые статьи доходов компании - отвечает Феликс Лунев, а юридические вопросы курирует Вячеслав Карташов, бывший адвокат Игоря Коломойского. Этот юрист в частности курировал и договоры, по которым многомиллиардные суммы были выведены из «Укрнафты» в 2015 г.