RoboForex приглашает на новые вебинары Форекс

Второй осенний месяц брокер RoboForex начинает с новой серии вебинаров Форекс, на которые приглашает своих клиентов. В ходе этих online-семинаров трейдеры смогут получить важную информацию касательно работы на финрынке и применить эту информацию для повышения эффективности своей стратегии.

Так, в ближайшие пять дней эксперты RoboForex расскажут о кросс-курсах швейцарского франка и японской иены, а также о торговой системе «Экстра». Помимо этого запланирован обзор ситуации на Форекс с помощью японских свечей и уровней Мюррея. Ознакомиться с полным перечнем тем предстоящих вебинаров можно на сайте RoboForex.

Также представители брокера сообщили о том, что пользоваться Личным кабинетом сейчас стало еще более комфортно, так как специалисты RoboForex усовершенствовали и обновили внешний вид и навигацию ЛК. Как стало известно, были увеличены быстрые навигационные блоки, счет для пополнения теперь можно выбрать прямо в форме, без перехода в боковые панели. Помимо этого вся информация о проектах компании стала доступна в одном разделе ЛК.

Брокер RoboForex намерен и дальше совершенствовать свои услуги и ждет от клиентов предложений по улучшению сервисов.

По материалам: IAFT News