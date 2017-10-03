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RoboForex приглашает на новые вебинары Форекс
17:28 02.10.2017 |
Второй осенний месяц брокер RoboForex начинает с новой серии вебинаров Форекс, на которые приглашает своих клиентов. В ходе этих online-семинаров трейдеры смогут получить важную информацию касательно работы на финрынке и применить эту информацию для повышения эффективности своей стратегии.
Так, в ближайшие пять дней эксперты RoboForex расскажут о кросс-курсах швейцарского франка и японской иены, а также о торговой системе «Экстра». Помимо этого запланирован обзор ситуации на Форекс с помощью японских свечей и уровней Мюррея. Ознакомиться с полным перечнем тем предстоящих вебинаров можно на сайте RoboForex.
Также представители брокера сообщили о том, что пользоваться Личным кабинетом сейчас стало еще более комфортно, так как специалисты RoboForex усовершенствовали и обновили внешний вид и навигацию ЛК. Как стало известно, были увеличены быстрые навигационные блоки, счет для пополнения теперь можно выбрать прямо в форме, без перехода в боковые панели. Помимо этого вся информация о проектах компании стала доступна в одном разделе ЛК.
Брокер RoboForex намерен и дальше совершенствовать свои услуги и ждет от клиентов предложений по улучшению сервисов.
По материалам: IAFT News
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