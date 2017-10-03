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Украина за 9 мес.-2017 увеличила добычу газа на 3,6% – оперативные данные
07:31 03.10.2017 |
В том числе добыча газа ПАО "Укргазвыдобування" составила 11,336 млрд куб. м (+3,8% к январю-сентябрю-2016), ПАО "Укрнафта" - 850,8 млн куб. м (-12,9%), другими компаниями - 3 млрд 304,2 млн куб. м (+8,2%).
В сентябре-2017 добыча газа составила 1 млрд 711,3 млн куб. м (+6% к сентябрю-2016), в т.ч. добыча ПАО "Укргазвыдобування" составила 1 млрд 260,2 млн куб. м (+6,7%), ПАО "Укрнафта" - 76,9 млн куб. м (-26,6%), другими компаниями - 374,1 млн куб. м (+13,7%).
Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2016 году увеличилась на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 19 млрд 987,1 млн куб. м.
По данным Минэнергоугля, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в минувшем году снизили добычу газа на 0,8% (на 131,8 млн куб. м) - до 15 млрд 900,2 млн куб. м. В т.ч. числе ПАО "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 0,5% (на 74,7 млн куб. м) - до 14 млрд 602,7 млн куб. м, тогда как ПАО "Укрнафта" - снизила на 13,7% (на 205,5 млн куб. м), до 1 млрд 297,5 млн куб. м. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 2016-м увеличили добычу газа на 5,8% (на 222,9 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 4 млрд 86,9 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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