Укртелеком повысил тарифы на стационарную связь

С 1 октября 2017 г. Укртелеком ввел в действие новые тарифы на фиксированную телефонную связь, сообщает пресс-служба компании.

Изменится стоимость пакетных минут, в которые включены звонки по межгороду, на SIP-телефонию и мобильные телефоны. Для тарифных планов Домашний Базовый, Домашний Минимальный и Общий Базовый плата повысится на 5,5 грн (с НДС), для пользователей Домашнего Безлимитного - на 9 грн (с НДС).

Стоимость тарифных планов, включающих только абонплату и соответствующих предельным тарифам, установленным Нацкомиссией по вопросам регулирования связи и информации, не изменится.

Укртелеком входит в группу компаний СКМ бизнесмена Рината Ахметова. Ранее сообщалось, что Ощадбанк в августе 2018 г. подал в суд на Укртелеком и потребовал вернуть долг в размере 1,1 млрд грн по невыплаченным облигациям.