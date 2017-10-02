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Укртелеком повысил тарифы на стационарную связь
12:33 02.10.2017 |
С 1 октября 2017 г. Укртелеком ввел в действие новые тарифы на фиксированную телефонную связь, сообщает пресс-служба компании.
Изменится стоимость пакетных минут, в которые включены звонки по межгороду, на SIP-телефонию и мобильные телефоны. Для тарифных планов Домашний Базовый, Домашний Минимальный и Общий Базовый плата повысится на 5,5 грн (с НДС), для пользователей Домашнего Безлимитного - на 9 грн (с НДС).
Стоимость тарифных планов, включающих только абонплату и соответствующих предельным тарифам, установленным Нацкомиссией по вопросам регулирования связи и информации, не изменится.
Укртелеком входит в группу компаний СКМ бизнесмена Рината Ахметова. Ранее сообщалось, что Ощадбанк в августе 2018 г. подал в суд на Укртелеком и потребовал вернуть долг в размере 1,1 млрд грн по невыплаченным облигациям.
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