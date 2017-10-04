Польская Pesa запустит производство трамваев в Киеве - Кличко

Польская компания Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spółka Akcyjna (Pesa) откроет в Киеве завод по производству трамваев. Об этом заявил мэр Киева, глава КГГА Виталий Кличко в интервью НВ.

"Открою небольшую тайну. Дело в том, что когда я ездил на польский завод Pesa, то договорился с руководством компании, что в Киеве они откроют свой завод - сначала крупноузловой сборки, а потом и полного цикла", - сказал он.

Также, по его словам, сейчас в Киеве курсируют 400 трамваев, но 90% из них старше 30 лет. Недавно были куплены 40 польских трамваев и еще 7 львовских - завода Электрон.

"Чтобы полностью обновить транспортный парк, нам нужно купить еще 165 новых трамваев, более 230 автобусов, 230 троллейбусов. То есть в три-четыре раза больше, чем приобрели сейчас. По самым скромным прогнозам, нужно еще лет пять, чтобы купить новый транспорт", - добавил Кличко.

Напомним, что в июле польская компания Pesa выиграла торги на поставку Киеву 40 ед. низкопольных 26-метровых трамваев, обыграв Электронтранс.

В конце июля Электронтранс просил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отменить объявление о намерении Киевпасстранса заключить договор с Pesa на поставку трамвайных вагонов после победы в аукционе. Однако, АМКУ отказал Электронтрансу в удовлетворении жалобы против Pesa.