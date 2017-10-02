Южный ГОК уплатил государству почти 0,5 млн грн за несохраненное госимущество

ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК, Кривой Рог, Днепропетровская обл.), мажоритарная доля которого принадлежит компаниям, связанным с группой "Метинвест", уплатило в государственный бюджет Украины 0,48 млн грн за несохраненное государственное имущество.

Как сообщается в информации Регионального отделения Фонда государственного имущества (РО ФГИ) Украины в пятницу, несохранность имущества была обнаружена при соответствующей проверке.

При этом уточняется, что данное госимущество не вошло в уставный капитал компании при ее приватизации.

"РО ФГИ по Днепропетровской области осуществило проверку государственного имущества, которое во время приватизации не вошло в уставный капитал ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат". По ее результатам в госбюджет уплачено 0,48 млн грн за несохранение государственного имущества (143 объекта), убытки возмещены в полном объеме", - констатируется в информации.

При этом агентству "Интерфакс-Украина" в РО ФГИ уточнили, что за сохранность отвечало ПАО "ЮГОК", которое не обеспечило этого и, соответственно, уплатило в госбюджет за нанесенный государству ущерб, не уточнив перечень объектов.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

До последнего времени ЮГОК контролировался группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).

Уставный капитал ПАО - 535,915 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.