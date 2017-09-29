Печерский районный суд Киева арестовал имущество крупнейшего производителя ферросплавов Никопольского завода ферросплавов (Днепропетровская область), Марганецкого горно-обогатительного комбината (Днепропетровская область), Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината (Покров, Днепропетровская область) и производителя аммиака и азотных удобрений предприятия "ДнепрАзот" (Каменское, Днепропетровская область) по делу хищения средств из Приватбанка.

Соответствующие решения были приняты судом 14 сентября, передают Українські Новини.

Генпрокуратура проводит расследование по факту завладения в течение 2008-2016 годов денежными средствами, которые были предоставлены Приватбанку Национальным банком в размере 19 млрд гривен, в особо крупных размерах бывшими должностными лицами коммерческого банка.

В материалах суда отмечается, что служебные лица Приватбанка выдали подконтрольным им предприятиям, под залог имущественных прав на товары, кредиты в размере от 18 до 73 млн долларов, а данные предприятия, в свою очередь, заключили сомнительные договора, осуществив 100% предоплату.

Однако поставка товаров не была выполнена, денежные средства до нынешнего времени не возвращены.

Таким образом, должностные лица Привтбанка не обеспечили выполнение возмещения возможных убытков вследствие невыполнения кредитных договоров.

В частности, суд решил арестовать ряд тепловозов, вагонов, платформ, цистерн и других объектов: НЗФ - 189 объектов, "ДнепрАзота" - 683 объекта, Марганецкого ГОКа - 246 объектов, Орджоникидзевского ГОКа - 177 объектов.

Как сообщали Українські Новини, 4 сентября Печерский районный суд Киева арестовал здание завода "Биола" (Днипро), здание в Киеве, которое арендует телерадиокомпания "Студия 1+1", а также самолет Boeing по делу хищения средств из Приватбанка.

В начале июля генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял о наличии вопросов к бывшему руководству Приватбанка и представителям Национального банка о незаконной выдаче кредитов в декабре 2016 года.