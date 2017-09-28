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Дело Новинского: ГПУ объявила подозрение чиновникам Фонда госимущества
21:39 28.09.2017 |
Сейчас Генпрокуратура расследует уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ФГИУ, Министерства промышленной политики, ПАО "Херсонский судостроительный завод" при внесении изменений в договор купли-продажи акций ГАХК "Черноморский судостроительный завод", по которомк 90,25% акций ЧСЗ приобрел ХСЗ.
Как сообщает ГПУ, в условия договора купли-продажи пакета акций ЧСЗ были включены инвестиционные обязательства: создание новых рабочих мест, техническое перевооружение и развитие судостроительных мощностей на 49 млн грн., которые не были выполнены.
Однако упомянутые должностные лица 27 июня 2012 года, действуя по предварительному сговору, составили акт итоговой проверки, в который внесли заведомо ложные сведения, что инвестиционные обязательства были выполнены.
Генпрокуратура сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. и ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц) трем чиновникам ФГИУ, а также руководителям ХСЗ и ЧСЗ.
Максимальная санкция по этой статье - ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.
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