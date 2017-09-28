Fort Financial Services: Перспективы рынка бинарных опционов

В последние 3 десятилетия рынок брокерских услуг непрерывно развивался, предлагая все новые и новые внебиржевые торговые инструменты: это и фьючерсы на погоду, и свопционы, и контракты на разницу цен, и многое другое. Последним новшеством, которое скорее было новшеством только для молодого поколения трейдеров, стали так называемые бинарные опционы. Бинарные опционы появились в Америке еще в начале 20-го века, тогда этот тип торгового инструмента не воспринимали всерьез как инструмент трейдинга, называлось тогда это финансовым беттингом. Выглядело это таким образом, что букмекеры давали возможность делать ставки на рост или падение цены с предложением возможного выигрыша. По своей сути данное занятие напоминает скорее ставки на скачки, чем осмысленный трейдинг. Кроме того, в финансовом беттинге нет возможности уравновесить спрос и предложение ценой, всегда будет неустранимый перекос тех, кто делает больше ставки на рост, чем те, кто делает ставку на падение, и наоборот. Вследствие этого трейдинг на бинарных опционах не может по факту влиять на изменение цены в рынке, так, как это происходит при торговле на Форексе или при торговле биржевыми опционами на реальных биржах.

По заявлению аналитического отдела Fort Financial Services, интерес в онлайне к бинарным опционам сократился в 2017 году приблизительно вдвое в сравнении с 2015 годом.

Компания проделала большую работу по внедрению регулируемого трейдинга, предлагая все рынки, но, как показала практика, бинарные опционы стали толчком к проявлению трейдерами интереса к биржевым опционам, где видны торговые объемы, есть регистрация сделок на торговых площадках. Таким образом, сейчас Fort Financial Services предлагает доступ к таким биржам, как CME, CBOT, NYMEX, EUREX, EURONEXT, ICE, и многим другим посредством платного биржевого терминала от CQG, а также посредством бесплатного торгового терминала NinjaTrader для торговли фьючерсами, опционами и Forex Spot.

Как заявляет компания, трейдеры, которые перешли на биржевые торговые терминалы с прямыми коннектами до серверов бирж, практически никогда не возвращаются в классические веб-терминалы для торговли бинарными опционами. Более того, интерес падает и к торговой платформе MetaTrader 4, поскольку в CQG и NinjaTrader всегда имеется только прямой доступ к межбанковской и биржевой ликвидности, это повышает доверие трейдеров, а трейдер, в свою очередь, получает самые достоверные и быстро обновляемые рыночные данные. Однако также стоит отметить, что, торгуя CFD контрактами в MetaTrader 4, клиент может получать более выгодные предложения по маржинальным требованиям и иметь возможность вести торги практически от любой суммы, в то время как минимальный депозит для NinjaTrader составляет $1000, а для CQG - $2500. Также неоспоримым плюсом биржевых терминалов является наличие более развитых возможностей тестирования торговых систем на истории, чем в MT4, в то время как веб-терминалы для бинарных опционов не имеют таких возможностей вовсе.

Специалисты Fort Financial Services отмечают, что в скором времени ожидается продолжение спада интереса к рынку бинарных опционов, как это уже случалось в начале 20-х годов в США, когда на смену беттингу пришли спекулятивные операции на реальных рынках и биржах, вследствие чего компания уже отказалась от поддержки онлайн-платформы для совершения ставок на бинарных опционах.

По материалам: IAFT News