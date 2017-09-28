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НКЦБФР оштрафовала 9 компаний на 1,5 млн гривен за манипулирование ценами
12:20 28.09.2017 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) оштрафовала 9 компаний на 1,5 млн гривен за манипулирование ценами.
Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.
Комиссия доводит до завершения рассмотрения дел в рамках системного противодействия манипулированию ценами на фондовом рынке.
В течение сентября текущего года уполномоченными лицами комиссии были рассмотрены 8 обновленных дел и по результатам их рассмотрения применены соответствующие санкции.
В частности, комиссией установлены многочисленные факты манипулирования ценами со стороны: ООО "ИК "Контендо Капитал", ООО "Форвард Капитал" и ООО "Абрис-Инвест" (с января по февраль 2016 года) с акциями ЗНКИФ "Лайф Сайенс"; КБ "Союз" и ООО "ПФБК" (второе полугодие 2014) с акциями ПАО "Экспо Нефть Продукт"; ООО "Кайдзен Капитал" (с апреля по июль 2015 года) с акциями ПАО "ДИКИФ "Социнвест-Гарант"; ООО "Актив-Гарант" (с июля 2014 по май 2015 года) с акциями ПАО "ФК "Авангард"; ЧАО "Мастер Брок" (с апреля по июль 2015 года) с акциями ПАО "ДИКИФ "Социнвест-Гарант"; ООО "Пальмира-Капитал" (с января 2013 года по ноябрь 2014) с акциями ЗНКИФ "Дализ-Классик".
Операции осуществлялись преимущественно в последние рабочие дни месяцев, в которые происходили биржевые торги, по результатам таких операций формировался определенный биржевой курс акций эмитента, который не соответствовал показателям финансово - хозяйственной деятельности.
Соглашения с указанными ценными бумагами проходили на фондовой бирже ПФТС и "Восточно-Европейской фондовой бирже, а также на Киевской международной фондовой бирже (последние две не имеют действующих лицензий на осуществление деятельности на фондовом рынке).
Рассмотрев 8 дел, комиссия приняла решение по установленным многочисленным фактам манипулирования ценами применить к обществам следующие санкции: ООО "Актив-Гарант" - штраф в размере 200 000 гривен, ООО "ИК "Контендо Капитал"- штраф в размере 250 000 гривен, ЧАО "Мастер Брок" - штраф в размере 200 000 гривен, ООО "Пальмира-Капитал" - штраф в размере 200 000 гривен, АО "КБ "СОЮЗ" - штраф в размере 200 000 гривен, ООО "Форвард Капитал" - штраф в размере 200 000 гривен, ООО "Абрис-Инвест" - штраф в размере 250 000 гривен, ООО "Кайдзен Капитал" - аннулирование брокерской и дилерской лицензий, ООО "ПФБК" - аннулирование брокерской, дилерской лицензий и лицензии на деятельность по торговле ценными бумагами.
Общая сумма санкций примененных к обществам в виде штрафа составляет 1,5 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку полагает, что в случае смены типа общества компаниями "Центрэнерго" и "Турбоатом" (Харьков) государству необходимо будет выкупить акции несогласных с такими решениями акционеров на сумму до 2 млрд гривен.
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