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Grand Capital запустил ввод и вывод в биткоинах
16:47 27.09.2017 |
Брокер Grand Capital в июле открыл для своих клиентов доступ к торговле криптовалютой - инструментом, который сейчас пользуется большой популярностью у трейдеров. Для того, чтобы работа с виртуальной валютой была еще более комфортной, компания запустила возможность ввода и вывода средств со счета в биткоинах.
В Grand Capital отметили, что комиссия при пополнении и снятии в биткоинах взиматься не будет. Заявки на такие транзакции будут создаваться в американской валюте, после чего средства будут конвертироваться в валюту счета по актуальному курсу. Специалисты брокера сообщили, что ограничений по минимальной сумме для пополнения не установлено.
Минимальная сумма для вывода финсредств составляет 10 долларов. Ввод и вывод в биткоинах осуществляется по следующей схеме: нужно зайти в Личный кабинет, выбрать в разделе «Ввод/вывод» валюту биткоин, выбрать счет и указать сумму пополнения/снятия. Перевод биткоинов на счет осуществляется в течение 1 - 3 дней.
Ознакомиться с другими способами ввода и вывода финсредств можно на сайте Grand Capital.
По материалам: IAFT News
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