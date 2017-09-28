Grand Capital запустил ввод и вывод в биткоинах

Брокер Grand Capital в июле открыл для своих клиентов доступ к торговле криптовалютой - инструментом, который сейчас пользуется большой популярностью у трейдеров. Для того, чтобы работа с виртуальной валютой была еще более комфортной, компания запустила возможность ввода и вывода средств со счета в биткоинах.

В Grand Capital отметили, что комиссия при пополнении и снятии в биткоинах взиматься не будет. Заявки на такие транзакции будут создаваться в американской валюте, после чего средства будут конвертироваться в валюту счета по актуальному курсу. Специалисты брокера сообщили, что ограничений по минимальной сумме для пополнения не установлено.

Минимальная сумма для вывода финсредств составляет 10 долларов. Ввод и вывод в биткоинах осуществляется по следующей схеме: нужно зайти в Личный кабинет, выбрать в разделе «Ввод/вывод» валюту биткоин, выбрать счет и указать сумму пополнения/снятия. Перевод биткоинов на счет осуществляется в течение 1 - 3 дней.

Ознакомиться с другими способами ввода и вывода финсредств можно на сайте Grand Capital.

По материалам: IAFT News