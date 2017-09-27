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AMarkets сделал условия торговли криптовалютой более выгодными
16:20 26.09.2017 |
Трейдеры продолжают активно инвестировать в виртуальную валюту, так как высокая волатильность данного инструмента позволяет заработать хорошие деньги за короткий промежуток времени. Чтобы дать всем своим клиентам возможность работать с криптовалютой на выгодных условиях, брокер AMarkets понизил минимальный объем сделок для операций с электронной валютой до 0,1 лота. Ранее минимальные требования были на уровне 1,0 лота.
К примеру, раньше для покупки 1 лота биткоина трейдеру AMarkets нужен был залог в сумме 400 долларов (10% от цены контракта). После внесения изменений в условия работы с криптовалютой минимальный залог в данной ситуации будет составлять всего 40 долларов.
Рассмотрим другой пример. Для покупки 1 лота лайткоина залог составлял 900 долларов (20% от цены контракта). Но теперь минимальный залог будет составлять 90 долларов.
Специалисты AMarkets отметили, что условия торговли были улучшены для всех криптовалют, с которыми могут работать клиенты брокера. Таким образом, более выгодные условия торговли биткоинами и другой валютой такого типа сделали эти инструменты доступными для всех клиентов компании.
По материалам: IAFT News
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