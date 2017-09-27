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Генпрокуратура арестовала счета Trafigura
13:57 26.09.2017 |
Печерский районный суд Киева арестовал средства на счетах ООО «Трафигура Украина» в Госказначействе и «Альфа-Банке». Об этом говорится в определениях суда от 19 сентября, обнародованных вчера в госреестре.
Арест предусматривает запрет любых операций со средствами на счету в Госказначействе и расходных операций - по счетам в «Альфа-Банке».
Арест наложен по ходатайству следователей Генеральной прокуратуры в рамках расследования по факту хищения средств должностными лицами ГП «Укрспирт» при закупках природного газа. Расследование было начато в середине июля этого года.
«Из материалов уголовного производства следует, что в период 2016-2017 гг. по настоящее время должностные лица ГП «Укрспирт», «Скела Терциум» и неустановленные следствием лица создали преступную группу и направили свои противоправные действия на незаконное обогащение путем проведения процедур тендерных закупок природного газа для ГП «Укрспирт», - говорится в определениях суда.
Банковские счета фигуранта расследования «Скелы Терциум» также арестованы. Кроме того, под арест попали счета управляющей компании «Смарт Энерджи» (объединяет 3 газодобывающие компании), «Крафт Энерджи» (импортер, торгующий на бирже природным газом) и еще порядка 20 компаний.
В пресс-службе «Смарт-Энерджи» enkorr сообщили, что в 2016-2017 гг. компания не имела никаких взаимоотношений ни с «Укрспиртом», ни со «Скелой Терциум». «В течение срока, указанного в постановлении Печерского районного суда, ООО «Смарт Энерджи» не имело взаимоотношений с указанными в документе компаниями - ГП «Укрспирт» и ООО «Скела Терциум». Компания обжалует решения суда в соответствии с действующим законодательством», - прокомментировала пресс-служба.
Комментарии других компаний на момент публикации новости получить не удалось.
Из обнародованных в системе ProZorro данных о тендерах ГП «Укрспирт» на поставку природного газа за этот период следует, что ни «Трафигура Украина», ни «Смарт Энерджи», ни «Крафт Энерджи» не участвовали и не побеждали в тендерах госпредприятия.
В этот период на газовых тендерах «Укрспирта» побеждали ООО «Промэнерго-Ресурс», «Эско-Пивнич», «Газсервистрейд», «ЛНГ-Трейдинг» и «Нефтегазгрупп Деметра». Ни одна из этих компаний не упоминается в обнародованных на сегодня определениях суда по проводимому Генпрокуратурой делу «Укрспирта».
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