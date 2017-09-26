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Dragon Capital купила ТРК "Радио-Эра"
09:33 26.09.2017 |
Инвестиционная компания Dragon Capital завершила сделку по приобретению телерадиокомпании "Радио-Эра", тем самым расширив свое участие в медиа-пространстве страны.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передают Українські Новини.
"Радиостанция станет еще одним важным активом в структуре медиа-собственности Dragon Capital, которая уже владеет общественно-политическим журналом "Новое время" и одноименным информационным интернет-порталом. Со времени своего запуска в 2014 году и журнал, и сайт стали одними из лидеров в своих сегментах", - сказано в сообщении Dragon Capital.
Курировать все медиа в портфеле Dragon Capital продолжит Виталий Сыч, главный редактор журнала и сайта "Новое Время", который до этого на протяжении 10 лет возглавлял журнал "Корреспондент".
Руководителем проекта "Радио-Эра FM" станет Валерий Калныш, который ранее возглавлял газету "Коммерсантъ", радио "Вести", а также интернет-портал "РБК-Украина".
"Мы рады, что медиа-портфель компании пополнился старейшей разговорной радиостанцией страны с богатой историей, и пока не планируем революционных изменений на радиостанции", - заявил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.
В ближайшее время новый собственник станции планирует увеличить инвестиции в техническое оснащение "Радио-Эра FM".
"Мы уверены, что радийный опыт коллектива "Эры" с одной стороны, а digital-опыт и журналистская практика редакции "Новое Время" - с другой дадут значительный синергетический эффект", - заявил главный редактор "Нового Времени" Виталий Сыч.
Как сообщали Українські Новини, Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.
Компания основана в 2000 году в Киеве.
Dragon Capital имеет успешный 15-летний опыт прямых инвестиций в Украине.
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