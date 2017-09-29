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Сыркомбинат "Милкиленда" получил разрешение на экспорт молочной продукции в ЕС
07:31 29.09.2017 |
Ахтырский сыркомбинат (Сумская обл.), входящий в состав группы компаний "Милкиленд", молочной группы с активами в Украине, РФ и Польше, получил разрешение на экспорт молочной продукции в Европейский Союз, сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Согласно информации на ее сайте, к настоящему времени право экспорта в страны ЕС имеют 287 украинских предприятий, в том числе 107 производителей пищевых продуктов, в частности, производители мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов.
Кроме того, в ЕС могут экспортировать 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо-перьевого сырья, шкур, корма, субпродуктов непищевых, племенного материала, других непищевых продуктов животного происхождения.
Группа компаний "Милкиленд" - один из крупнейших производителей молочной продукции на рынке Украины. Ее производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать 1,33 млн тонн молока в год.
В Украине общее поголовье крупного рогатого скота "Милкиленда" составляет 4,9 тыс. голов, в том числе молочное стадо - 1,77 тыс. голов. В стране компания также обрабатывает 17 тыс. га земли.
В Украине группе "Милкиленд" принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда".
В РФ "Милкиленд" производит молочные продукты под торговой маркой "Останкинская" на ОАО "Останкинский молочный комбинат".
Летом 2012 года "Милкиленд" приобрел Мазовецкий сыродельный завод Ostrowia в Польше, в начале 2013 года - ОАО "Сыродел" в РФ.
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