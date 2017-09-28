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Корпорация "УкрАВТО" планирует выйти на рынок тракторов с корейскими LS
17:55 28.09.2017 |
Корпорация "УкрАВТО", ведущий украинский субъект автомобильного рынка Украины, изучает потребительский спрос на линейку тракторов южнокорейской компании LS, которая к настоящему времени не была представлена в Украине, сообщила пресс-служба корпорации в пятницу.
Согласно сообщению, с этой целью "УкрАВТО" представила эти трактора на рамках международной агропромышленной выставки "АГРОЭКСПО-2017", которая проходит в Кропивницком.
"Возрастающая популярность сельскохозяйственных форумов косвенно свидетельствует о том, что сельское хозяйство и агропромышленный комплекс начинает восстанавливаться. Поэтому "УкрАВТО" в рамках выставки с целью изучения спроса представила линейку тракторной техники LS", - отмечает пресс-служба.
При этом в компании подчеркивают, что данный шаг выглядит полностью логичным и оправданным, поскольку агросектор начинает демонстрировать позитивную динамику и имеет огромный потенциал и перспективы для дальнейшего развития.
"Учитывая, что это новый бренд для рынка Украины и эта техника не была представлена ранее, направление тракторной техники станет "пробным шаром" для оценки реакции потенциальных клиентов", - добавляют в "УкрАВТО".
Агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе сообщили, что корпорация пока не озвучивает информацию, подписано ли дистрибьюторское соглашение с южнокорейской LS, и другие подробности сотрудничества.
По информации "УкрАВТО", LS - лидер среди производителей тракторов Южной Кореи. Начав деятельность как ветвь бизнеса материнской компании LG, компания уже пять лет является эксклюзивным поставщиком тракторной техники по правительственной программе развития сельского хозяйства в стране. Продукция компании представлена на рынках стран США и Канады, а также в ряде других развитых стран Европы и Азии.
По информации портала "Агроправда", "УкрАВТО" намерена сделать ставку в Украине на две модели тракторов LS: V-серии мощностью 70-80 л. с. и H-серии мощностью 110-140 л. с. Цена трактора LS стартует от $38 тыс., а самые мощные будут предлагаться за $70 тыс.
При этом, согласно оценке экспертов, по своим характеристикам LS являются прямыми конкурентами самых массовых в Украине тракторов МТЗ "Беларусь".
ЧАО "УкрАВТО" зарегистрировано в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций ЗАО "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит около 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.
В числе партнеров - DaimlerChrysler, General Motors, KIA Motors, Nissan, Toyota, Chery, АвтоВАЗ.
В 2016 году корпорация сократила убыток до 3 млн грн по сравнению с 430,8 млн грн годом ранее, чистый доход вырос на 25% - до 1,98 млрд грн.
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