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Чиновники ЗАЭС оплачивали неправильные расчеты сейсмического воздействия на оборудование, что могло вызвать выход из строя энергоблоков - СБУ
07:30 28.09.2017 |
Сотрудники Службы безопасности Украины и полиции пресекли возникновение чрезвычайных ситуаций на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где должностные лица утвердили проведение работ по изучению сейсмической устойчивости оборудования станции с нарушениями, перечислив частной фирме более 18 млн грн.
Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ, в начале 2016 года должностные лица ЗАЭС заключили договор с частной структурой на проведение работ по выполнению расчетов сейсмического воздействия на оборудование и трубопроводы реакторных отделений двух энергоблоков атомной станции.
Правоохранители установили, что технические отчеты о выполнении расчетного анализа и определения сейсмостойкости оборудования составлены с многочисленными нарушениями, а также не прошли обязательную экспертизу и согласование в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
"Несмотря не это, должностные лица атомной станции подтвердили выполнение работ и перечислили коммерсантам более 18 млн грн", - подчеркивает пресс-центр.
Согласно заключению профильных экспертов, разработанная предпринимателями документация не соответствует государственным требованиям и не дает объективной оценки сейсмическим угрозам оборудованию и трубопроводам станции.
"Дальнейшая эксплуатация оборудования ЗАЭС на основе некачественных расчетов могла привести к выходу из строя энергоблоков и создает реальные предпосылки для возникновения экологической катастрофы", - предупреждает СБУ.
В рамках открытого уголовного производства одному из ведущих инженеров ЗАЭС сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины
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