Одним из источников средств для развития ПАО "Укрзализныця" может быть продажа миноритарного пакета его акций стратегическому инвестору, считает председатель парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

"Поднять тарифы и переложить проблемы на производителя - самое простое, но неэффективное решение. Нужно изучать альтернативы", - сказал он в ходе обсуждения повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в Государственной регуляторной службе в пятницу.

Среди альтернатив он назвал целевые выпуски облигаций и продажу до 10% акций ПАО. Последнее по его словам, может принести около $1 млрд средств.

Как сообщалось, Государственная регуляторная служба Украины сегодня предложила пересмотреть объем повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в стране.

Такое решение огласила глава службы Ксения Ляпина по итогам обсуждения вопроса утверждения этого вопроса в пятницу.

Таким образом, документ о 22,5%-ном повышении указанных тарифов остался несогласованным.

К.Ляпина предложила бизнесу подготовить анализ, а Министерству инфраструктуры предложить тот уровень повышения тарифов, средства от которого "Укрзализныця" реально сможет направить в развитие в текущем году.

Говоря о сроках принятия решения по тарифам, она отметила, что это зависит от того, как быстро будут разработаны и внесены такие изменения. Глава ведомства не исключила, что Мининфраструктуры может успеть сделать это до 1 октября.

Кабинет министров Украины 13 сентября 2017 года утвердил финансовый план "Укрзализныци", в котором заложено повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 22,5% с 1 октября 2017 года.

Между тем глава К.Ляпина в ходе обсуждения финплана "Укрзализныци" на заседании Кабмина отметила, что в условиях отсутствия независимого регулятора для такого монополиста, как "Укрзализныця", установление тарифа - вопрос регулятивный. "Поэтому предложения тарифного совета Мининфраструктуры будет обсуждаться, будет проводиться анализ регулятивного влияния таких тарифов на экономику в целом, поскольку железная дорога - системообразующая инфраструктура, единоразовое повышение на 22,5% может привести к очень серьезным и негативным последствиям для экономики", - заявила она.

Ранее Госрегуляторслужба отказалась согласовывать проект приказа Мининфраструктуры, предусматривавший осуществление еще с февраля 2017 индексации тарифов на ж/д перевозку грузов в пределах страны на 25%, и решила создать совместную с бизнесом рабочую группу для определения компромиссной ставки повышения.