Финансовые новости
- |
- 28.09.17
- |
- 00:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Источником средств для "Укрзализныци" может быть продажа миноритарного пакета ее акций стратегическому инвестору
16:13 27.09.2017 |
Одним из источников средств для развития ПАО "Укрзализныця" может быть продажа миноритарного пакета его акций стратегическому инвестору, считает председатель парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.
"Поднять тарифы и переложить проблемы на производителя - самое простое, но неэффективное решение. Нужно изучать альтернативы", - сказал он в ходе обсуждения повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в Государственной регуляторной службе в пятницу.
Среди альтернатив он назвал целевые выпуски облигаций и продажу до 10% акций ПАО. Последнее по его словам, может принести около $1 млрд средств.
Как сообщалось, Государственная регуляторная служба Украины сегодня предложила пересмотреть объем повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в стране.
Такое решение огласила глава службы Ксения Ляпина по итогам обсуждения вопроса утверждения этого вопроса в пятницу.
Таким образом, документ о 22,5%-ном повышении указанных тарифов остался несогласованным.
К.Ляпина предложила бизнесу подготовить анализ, а Министерству инфраструктуры предложить тот уровень повышения тарифов, средства от которого "Укрзализныця" реально сможет направить в развитие в текущем году.
Говоря о сроках принятия решения по тарифам, она отметила, что это зависит от того, как быстро будут разработаны и внесены такие изменения. Глава ведомства не исключила, что Мининфраструктуры может успеть сделать это до 1 октября.
Кабинет министров Украины 13 сентября 2017 года утвердил финансовый план "Укрзализныци", в котором заложено повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 22,5% с 1 октября 2017 года.
Между тем глава К.Ляпина в ходе обсуждения финплана "Укрзализныци" на заседании Кабмина отметила, что в условиях отсутствия независимого регулятора для такого монополиста, как "Укрзализныця", установление тарифа - вопрос регулятивный. "Поэтому предложения тарифного совета Мининфраструктуры будет обсуждаться, будет проводиться анализ регулятивного влияния таких тарифов на экономику в целом, поскольку железная дорога - системообразующая инфраструктура, единоразовое повышение на 22,5% может привести к очень серьезным и негативным последствиям для экономики", - заявила она.
Ранее Госрегуляторслужба отказалась согласовывать проект приказа Мининфраструктуры, предусматривавший осуществление еще с февраля 2017 индексации тарифов на ж/д перевозку грузов в пределах страны на 25%, и решила создать совместную с бизнесом рабочую группу для определения компромиссной ставки повышения.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке штурмует новые высоты
ТОП-НОВОСТИ
|Overstock запускает платформу для регулируемой торговли криптовалютными токенами
|Почему "печатание" денег не поможет Украине
|Государство Катастрофа в Калиновке. Останутся ли ВСУ без боеприпасов
|Глава правления "Укрнафты" Марк Роллинc: Компании грозит банкротство
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Grand Capital запустил ввод и вывод в биткоинах
|"Центрэнерго" и "Турбоатом" после реорганизации в частное АО будут обязаны выкупить акции несогласных акционеров - НКЦБФР
|Источником средств для "Укрзализныци" может быть продажа миноритарного пакета ее акций стратегическому инвестору
|Группа "Евраз" выходит из состава акционеров высокоприбыльного Южного ГОКа
|ДТЭК выставил оферту на покупку акций "Киевэнерго" по 28,04 грн/штука и "Донецкоблэнерго" – 8,78 грн
|AMarkets сделал условия торговли криптовалютой более выгодными
Это интересно
|Intel представила нейроморфный процессор Loihi
|Как фирме Levi's удалось вернуть популярность
|Крупнейший алмаз за столетие Lesedi la Rona продан за $53 млн, ниже первых оценок
|Jaguar Land Rover собирается купить производителя люксовых машин
|Эксперты назвали самый надежный браузер
|WhatsApp был заблокирован в Китае в течение 2 дней, восстановил работу во вторник
|Пять странных, но научных способов получше сосредоточиться